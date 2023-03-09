Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 19 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu R.S.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık R.S.H'nin, "Ben 2014 yılında Musul'da DEAŞ terör örgütüne katıldım. Örgütün ders ve sohbetlerinde yer aldım. DEAŞ içindeki örgütsel faaliyetlerimde kod adı kullanıyordum. Örgüt bana işgalindeki bölgede nöbet tutma görevi verdi. Ayrıca kamplarda silah kullanma eğitimi aldım. Daha sonra örgütten gördüğüm baskı sebebiyle kaçtım. Tüm bildiklerimi anlattım." ifadesi yer aldı.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

R.S.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık R.S.H'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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