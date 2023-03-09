Adana'da minibüsteki yolcunun cüzdanını çalarken görüntülenen yankesici yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da yolcu minibüsünde bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinde Mustafa D, yolculuk ettiği minibüsten indikten sonra içinde 270 lirası ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti.

Mustafa D'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak kimliğini belirledikleri Ömer K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan yankesici, cüzdanın boş olduğunu ileri sürdü.

Kayıtlarda, Mustafa D'nin durakta minibüsten ineceği sırada Ömer K'nin yankesicilik yöntemiyle cebindeki cüzdanı çaldığı görülüyor.

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