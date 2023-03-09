Adana'da gönüllü usta öğreticiler depremzedeler için üretiyor

ADANA (AA) - Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitime ara verilen halk eğitimi merkezlerinde gönüllü usta öğreticiler afetzedeler için kıyafet dikiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Selçuk Taşyürek, AA muhabirine, Adana'da sorumluluk alanlarında bir olgunlaşma enstitüsü ve 20 halk eğitimi merkeziyle hizmet verdiklerini söyledi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin hemen ardından kurumlarındaki gönüllü usta öğretici ve öğretmenlerle bir araya gelerek bugüne kadar 3 bin uyku tulumu, 3 bin eşofman, 500 yelek, 1000 battaniye, 80 bebek pikesi, 750 atkı ve bere ile 230 odun sobası üretip afetzedelere ulaştırdıklarını aktaran Taşyürek, gıda ve psikososyal destek de sağladıklarını ifade etti.

Usta öğreticilerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Taşyürek, üretime katkı sağlayan gönüllülere teşekkürlerini sundu.

Taşyürek, ihtiyaç oldukça bu malzemeleri üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şakirpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Altunkaynak da kumaş temin edip gönüllü usta öğreticilerle kıyafet üretimine başladıklarını söyledi.

İzinli sayılmalarına rağmen merkeze gelip üretime katkıda bulunan gönüllülere teşekkür eden Altunkaynak, "Hepimizin bir kaygısı var. Sonuç itibarıyla Adana da bir deprem bölgesi. Ara ara sarsıntılar yaşıyoruz. Herkes ailesini bıraktı. Burada depremzede kardeşlerimize yardımda bulunuyoruz. Öğreticilerimiz hafta içi, hafta sonu, bazen akşamları olmak üzere depremzede kardeşlerimiz için eşofman, hırka gibi kıyafetler, uyku tulumları dikiyor." diye konuştu.

Merkezde iki yıldır usta öğreticilik yapan Hülya Bayer ise Adana'da depremi yaşadığını belirtti.

Afetzedeler için maddi yardımda bulunmalarının yanında uyku tulumu, eşofman gibi ürünler hazırladıklarını anlatan Bayer, "Kurslarımız açılıncaya kadar dikeceğiz. Kurslar başlasa da depremzedelerimiz için hafta sonları bu hizmetimize devam edeceğiz." dedi.

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