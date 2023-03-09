Adana'da depremden etkilenen doktorlar yapı kooperatifi kurdu

ADANA (AA) - FİKRET KAVĞALI - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir grup doktor, kendileri gibi depremden etkilenen meslektaşları için "Adana Doktorlar Arsa Konut Yapı Kooperatifi" ismiyle kooperatif kurdu.

Kooperatif Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, AA muhabirine, depremde evinin hasar gördüğünü ve halen bir otelde kaldığını söyledi.

Depremin ilk saatinden bu yana çalışmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Bu depremde 100'den fazla meslektaşımızı kaybettik. Belki 1000'den fazla meslektaşımızın bugün barınma sorunu var. Evleri ya hasarlı ya da yıkıldı. Biz hem afetzede olduk hem de afette aktif olarak çalıştık." diye konuştu.

Şahin, afet dönemlerinde sağlık personelinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Depremin ilk anında itibaren, ailelerimizi güvenli yere almadan çalışmaya başladık. Gelebilen her personel geldi. Bir kooperatif kurarak en azından evini kaybetmiş çadırda, arabada veya otelde kalan meslektaşlarımızın barınma sorununu bir kooperatif açarak çözmeyi düşünüyoruz. Şimdilik 30 kurucu üye sağlıkçı arkadaşımızla birlikte kuruluşunu gerçekleştirdik ama zaman içinde gelişip sayımızı fazlalaştıracağız."

Bu konuda sivil toplum kuruluşları ve kamu yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şahin, "Kamunun işini kolaylaştırmak için biz de sivil toplum olarak görev almayı kendimize hedef bildik. Bu konuda arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek için biz de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak kooperatifi kurduklarını, öncelikle kooperatif olarak arsa edinmek istediklerini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk etapta konteyner ya da prefabrik ev satın alıp ihtiyacı olan arkadaşlarımızı oraya yerleştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda hiç gidecek yeri olmayan arkadaşlarımız var. Sorunlarını kalıcı konuda çözeceğiz. Kalıcı konutları ileride yaptığımızda bunları depreme dayanıklı bir şekilde yapacağız. Yeni bir afette doktorların 'Benim ailem güvende ben de gidip hastanede rahatlıkla 24 saat çalışabilirim' diyeceği bir ortam sunacağız."

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