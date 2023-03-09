Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartmanın yıkımına başlandı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da hasar gören 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar gören Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Doğukan Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Kontrollü yıkım için binanın etrafında güvenlik tedbiri alındı.

Ekipler, daha sonra iş makineleriyle apartmanın yıkımına başladı.





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