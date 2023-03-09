GÜNCELLEME - Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartman kontrollü yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da hasar gören 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Doğukan Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Kontrollü yıkım için binanın etrafında güvenlik tedbiri alındı.

İş makineleriyle çalışmayı sürdüren ekipler 14 katlı apartmanın yıkımını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.