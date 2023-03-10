Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 bin 140 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat-8 Mart tarihlerinde gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen araç ve adreslere yönelik operasyonlar düzenledi.

Aramalarda, kaçak 8 bin 140 paket sigara, 315 şişe içki, 180 kilogram nargile tütünü, 164 cep telefonu ve 3 bin 101 cinsel içerikli ürün bulundu.

Polis ekipleri tarafından 8 şüpheli gözaltına alındı.

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