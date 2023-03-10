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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kadınlar depremzedeler için üretime devam ediyor

AA

Adana'da kadınlar depremzedeler için üretime devam ediyor

ADANA (AA) - Adana'da, Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik malzemeler üretiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ihtiyaçlar doğrultusunda seferber olan Kadın Dayanışma Merkezi'nde depremzedeler ve afet bölgesindeki hastaneler için üretilen malzemeler bölge illerine sevk edildi.

Merkezde hazırlanan 2 bin 500 bere, 2 bin 500 atkı, 100 bin ekolojik ped, 5 bin polar battaniye, 5 bin nevresim takımı ve 2 bin deprem dayanışma çantası, afetzedelere ulaştırıldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilk depremlerin hemen ardından başlattıkları dayanışma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Belediyeye ait tüm üretim alanlarında depremzedeler için üreterek afet bölgesine sevk ettiklerini belirten Akay, "Kadın Dayanışma Merkezi'miz de bu dayanışmaya önemli katkılar sağlıyor. Yaralarımızı dayanışmayla, birlik ve beraberlik içinde saracağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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