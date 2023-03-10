Adana'da 4 kişiyi bıçakla yaralayan 2 gasp sanığının 19 yıl 6'şar ay hapsi istendi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 kişiyi bıçakla yaralayıp sigaralarını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 19 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla 23 Şubat 2022'de tutuklanan L.Y. ve M.H. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların Dervişler Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki bir parkta gece vakti yürüyüş yapan E.D, H.H, İ.D. ve Y.Ö'nün yolunu keserek zorla sigara istedikleri belirtilen iddianamede, müştekilerin bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine bıçakla saldırıp basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kol ve bacaklarından yaraladıkları anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar L.Y. ve M.H'nin mağdurlara ait doktor raporu, teşhis tutanağı, olay görgü ve tespit tutanağı da dikkate alınarak 19 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.



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