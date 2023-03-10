Çukurova Belediyespor, pasör Şiirsel Merve Altın'ı transfer etti

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ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyespor, pasör Şiirsel Merve Altın'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Merinos Voleybol takımında forma giyen pasör Şiirsel Merve Altın ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Şiirsel Merve Altın'a 'hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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