Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir bar önünde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ekipler, kavgaya karıştığı değerlendirilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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