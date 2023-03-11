Adana'da 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt üretildiği ve depolandığı belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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