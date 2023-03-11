Adana Kozan'da depremzede çocuklara moral etkinliği düzenlendi

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gelen ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinliği yapıldı.

"Çocuklar Gülsün Diye Platformu"nun ilçedeki üyeleri tarafından depremlerin ardından Kozan'da yakınlarının yanına ya da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilen ailelerin çocuklarına psikososyal destek sağlandı.

Şehit Serkan Ağca İlkokulunun bahçesindeki etkinlikte, palyaçolar eşliğinde oynayan çocuklara oyuncak hediye edildi, ikramlarda bulunuldu. Çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Platform yetkilisi avukat Özgün Erol, AA muhabirine, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Erol, "Acı hepimizin acısı. Tüm Türkiye olarak acıyı paylaşıyoruz. Onlar için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Herkesin de elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Bizim elimizden bu geldi, bunu yapıyoruz. Ailelerimizin yanındayız." dedi.

Okul müdürü Davut Özkan, çocukların sosyal yaşama adapte olmalarını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

Çocukların bir nebze de olsa acılarını hafifletmek istediklerini anlatan Özkan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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