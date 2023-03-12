Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, deprem sonrası ilçede incelemede bulundu:

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bölgede inceleme yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.

Kocaispir, merkez üssü Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depremin ardından sahada incelemelerde bulundu.

Başkan Kocaispir, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir sesin ardından kısa süreli bir deprem yaşandığını belirtti.

İlçedeki vatandaşların tedirgin olduğunu ifade eden Kocaispir, deprem sonrası bölgede incelemeler yaptığını aktardı.

Kocaispir, vatandaşlarla bir araya geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eski Misis, Abdioğlu, Geçitli Cumhuriyet mahallelerinde yoğun hissedildi. Adana'nın diğer ilçelerinde de kısmen hissedildi. An itibarıyla bize yansıyan herhangi sıkıntı, yıkılmış binamız söz konusu değil. 6 Şubat'tan beri devam eden yoğun depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Vatandaşlarımız şu anda maalesef sokağa çıkmış durumdalar. Biz de sahadayız. Gezdiğim bazı mahalleler var. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Allah bir daha göstermesin. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda bu psikolojiyi de hep beraber atlatacağız."

Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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