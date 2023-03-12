GÜNCELLEME - Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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ADANA (AA) - Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

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