Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da öğrenciler dersbaşı yaptı.



Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum." dedi.

Daha sonra öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve bazı veliler de eğitim öğretim açılışına katıldı.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

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