Adana'da taksiciyi gasbedip öldüren zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da taksiciyi gasbedip öldürdükten sonra cesedini sulama kanalına atan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde taksi şoförü Servet Tarhan'ın (67) 9 Mart'ta Abdurrahman A. (43) tarafından gasbedilip öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Tarhan'ın cesedinin sulama kanalında bulunmasının ardından cinayetin aydınlatılması için özel ekip oluşturdu.

- Güvenlik kamerası kayıtları ve hazırlanan krokiyle zanlıya ulaşıldı

Bu kapsamda ekip, bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile ev ve iş yerlerine ait 220 kamera kaydını incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin olaydan önce ve sonra kullandığı yolların krokisini hazırladı.

Görüntülerden ve krokiden yararlanan ekipler, şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde taksiye binip olayın yaşandığı adrese sürücüyü yönlendirdiğini belirledi.

Zanlının şoförü bacağından ve başından vurarak öldürdükten sonra gasbettiği taksi olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir araziye terk edilmiş halde bulundu.

Buradan minibüse binen zanlının merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde indiği ve Havuzlu Bahçe Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklandığı tespit edildi.

- İşitme engelli zanlının işaret diliyle ifadesi alındı

Şüpheliyi bu depoya operasyon düzenleyerek yakalayan ekipler, cinayette kullandığı tabancayı ve üzerindeki montu da ağabeyine ait iki farklı adreste buldu.

Gözaltına alınan zanlının işitme engelli olduğu ve daha önce karıştığı bir "yağma" olayı nedeniyle emniyette suç kaydının bulunduğu belirlendi.

İşaret dili uzmanı aracılığıyla ifadesi alınan zanlı, gasbettiği cüzdanı olaydan sonra yaktığını, cep telefonunu da tanımadığı bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, zanlının araç kullanmasını bilmediği, cinayetin ardından bölgeden uzaklaşmak için direksiyonuna geçtiği taksiyi bir süre ilerledikten sonra hararet yaparak arızalanması üzerine yoldan geçen vatandaşlara 10 bin liraya satmaya çalıştığı, alıcı bulamayınca da araziye terk ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında erkek cesedi görenler, durumu polise bildirmiş, yapılan araştırmada maktulün taksi şoförü Servet Tarhan olduğu belirlenmişti.

Şoförü öldürüp cep telefonu, içinde bir miktar parası bulunan cüzdanı ile aracını gasbeden zanlı Abdurrahman A, polislerce yakalanmıştı.

Tarhan, 2020 yılının haziran ayında kendisini istediği yere götürmediğini ileri sürdüğü alkollü kadın tarafından bıçakla tehdit edilmiş ve aracına zarar verilmişti.

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