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Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi

AA

Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet istemi

ADANA (AA) - Adana'da kavga ettiği iş yeri sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde geçen yıl 6 Aralık'ta Uğur Uca'yı (33) yanan iş yerinin önünde çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muhammed K. (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul Uğur Uca'nın kendisine ait iş yerinin önünde sanık Muhammed K. ile tartıştığı, kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık Muhammed K'nin bıçakla saldırdığı Uğur Uca'nın ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede sanığın maktulün kendisini demir sopa ile kovaladığını öne sürmesine karşın olay yerine ait kamera görüntülerine göre böyle bir hususun tespit edilemediği ve sanığın savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu da bildirilerek, Muhammed K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Muhammed K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, geçen yıl 3 Aralık'ta gece saatlerinde kutlama için ateşlenen meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı. Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti. Uca, geçen yıl 6 Aralık'ta yanan iş yerinin önünde bulunduğu sırada içerdeki motosikletlere dokunan Muhammed K'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyarmış bu nedenle ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öne sürülmüştü.

Kavgada bıçaklanan Uca, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Muhammed K. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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