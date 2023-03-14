Adana'da heyelan oluşan yolda mahsur kalan minibüs kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelen yolda mahsur kalan minibüs iş makinesiyle kurtarıldı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Marankeçili Mahallesi Mansurlu-Kayseri yolunda heyelan meydana geldi.

Dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yolun bir kısmının kapanmasına neden oldu.

Yolda çamura saplanan 01 ACB 073 plakalı minibüs, çevredeki bir iş makinesinin yardımıyla çıkarıldı.

Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.



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