Adana'da 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 gasp sanığına hapis istemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişiyi bıçakla yaralayıp 12 bin lirasını ve telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 1'i kadın 3 sanık hakkında 19 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla 16 Ocak'ta tutuklanan B.K, E.U. ve S.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık E.U'nun sosyal medya üzerinden tanıştığı M.B'ye görüşmek istediğini söyleyerek Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir taksi durağına çağırdığı, müştekinin olay yerine geldiği sırada sanıklar B.K. ve S.K'nin de buraya gelerek M.B'yi tabanca kabzası ile darbettikleri ve üzerindeki parasını istedikleri belirtildi.

Müştekinin bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine bıçakla saldıran sanıkların basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde M.B'yi bacağından yaraladıkları ve 12 bin lira ile cep telefonunu da gasbettikleri anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen, fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket eden sanıklar E.U, B.K. ve S.K'nin, mağdura ait doktor raporu, teşhis tutanağı, olay görgü ve tespit tutanağı da dikkate alınarak 19 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.