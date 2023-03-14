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Depremde yıkılan binanın projeye uygunluğunu lise mezunu müteahhit kontrol etmiş

AA

Depremde yıkılan binanın projeye uygunluğunu lise mezunu müteahhit kontrol etmiş

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, kolon betonlarından alınan karot incelemesinde "deprem dayanıklılık testini" geçemeyen Zeray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhidi Ali Şevik, inşaat için alınan malzemelerin kalitesini kontrol ettiğini ve binanın projeye uygun yapıldığını ileri sürdü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve tutuklanan müteahhidi Ali Şevik, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Şevik, lise mezunu olduğunu ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "1990'lı yıllardan bu yana F.B. isimli müteahhit ile çalışmıştım. Zeray Yapı Kooperatifini M.R.A, kardeşim M.Ş, U.B. ve şu an isimlerini hatırlayamadığım birkaç kişi ile birlikte kurmuştuk. Amacımız ev sahibi olmaktı." ifadesini kullandı.

Kooperatif olarak başka bir müteahhide bina yapımı konusunda yetki vermediklerini savunan Şevik, şunları iddia etti:

"Kooperatif yönetimi olarak genel kurul kararı ile emanet usulü iş yapılması yönünde karar alındı. İnşaat için alınan malzemelerin kalitesini, inşaatın devam ettiği süreçte projeye uygun olup olmadığını ben kontrol ederdim. İnşaatın başlama tarihini bilmiyorum. Yanılmıyorsam 2004 yılının başında inşaatı bitirmiştik. 2 blok şeklinde yapılmıştı. İnşaat bittikten sonra bir kısım insanlar taşınmaya başladı. Bu sürede evrak prosedürünü tamamlamaya çalıştık. Hatırladığım kadarıyla binanın yapıldığı arsa çok hissedarlıydı. O dönemde arsa sahipleri kooperatife güvenmediğinden sözleşmeyi benim adıma yapmak istedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

- Yıkılan binalar deprem dayanıklılık testini geçememişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Zeray Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve müteahhidi Ali Şevik 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, depremde yıkılan 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmasını titizlikle yürütüyor.

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