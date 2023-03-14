Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı buruk geçti

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ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Başhekim Vekili Dr. Özgür Kara, Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaş ve sağlık çalışanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu 14 Mart'ta hüzünlü olduklarını aktaran Kara, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası binlerce vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ayrıca bu depremlerde vatandaşlarımızın yanında, yüzlerce sağlık çalışanı ve mesai arkadaşlarımızı kaybettik. O yüzden çok hüzünlüyüz." dedi.

Etkinlikte, bazı sağlık çalışanları deprem sonrası verdikleri mücadeleleri anlattı.

Daha sonra etkinlikte deprem bölgesinde hastaneye getirilen yaralıların tedavisiyle ilgili görsellerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.





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