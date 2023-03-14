Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, depremzede gazeteciler ve yakınlarına hizmet veriyor

Rüyada Saç Taramak Ne Anlama Gelir? Rüyada Başkasının ve Kendi Saçımı Taramak Anlamı Nedir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Sosyal Tesisleri, depremzede gazeteciler için barınma ve kişisel bakım hizmeti sunuyor.

ÇGC'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından sosyal tesisler gazeteciler için barınma ve çalışma alanı olarak kullanıma açıldı.

Burada kalan depremzedelere, Seyhan Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki berber ve kuaförler aracılığıyla da kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, üyelerine ve tüm meslektaşlarına her konuda destek olduklarını belirtti.

Kendilerine destekte bulunan Seyhan Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri ve usta öğreticilerine de teşekkür eden Esendemir, zor günlerde el ele vererek kenetlenmenin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.