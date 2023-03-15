Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki 3 adrese baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 50 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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