Adana'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol kontrol uygulamasında, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması sonucu 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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