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Kozan'da afet farkındalık eğitimi verildi

AA

Kozan'da afet farkındalık eğitimi verildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde afet farkındalık eğitimi verildi.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği afet eğitmeni Fatma Nur Yorgan, Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcıları deprem anında yapacaklarıyla arama kurtarma, ilk yardım, haberleşme konularında bilgilendirdi.

Etkinliğe sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Öte yandan Kozan’da arama kurtarma faaliyetlerini yürütecek bir gönüllü ekibin kurulacağı öğrenildi.

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