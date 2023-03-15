Deprem bölgesinde görevini tamamlayan Azerbaycanlı sağlık ekibi Bakü'ye uğurlandı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet müdahale ve yardım çalışmalarında bulunan Azerbaycanlı sağlık ekibi, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden başkent Bakü'ye yolcu edildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'a gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı iki sahra hastanesi ekibi, görevlerini tamamladı.

Doktor ve sağlık personelinden oluşan 15 kişilik ekip, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na geldi.

Türk yetkililer, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı sağlıkçılara teşekkürlerini sundu.

Azerbaycanlı insani yardım ekibi, uçakla Bakü'ye hareket etti.

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