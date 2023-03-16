Adana'da depremde hayatını kaybeden öğretmenin projeleri yarım kalmayacak

ADANA (AA) - FİKRET KAVĞALI - Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evinin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli İngilizce öğretmeni Can Terler'in yarım kalan projelerini mesai arkadaşları tamamlayacak.

Can Terler, kendisi gibi öğretmen olan eşi Tuba, kızları 14 yaşındaki Naside Sena ve 8 yaşındaki Betül Zehra Terler, Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Apartmanı'nın yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

Terler ve ailesinin vefatından büyük üzüntü duyan AR-GE Birimindeki mesai arkadaşları, masasına karanfiller bırakarak andıkları öğretmenin yarım kalan projelerini ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Işıklı, AA muhabirine, depremler nedeniyle Adana'da 16 öğretmenin vefat ettiğini söyledi.

Terler ile yaklaşık 1,5 yıldır bu birimde çalıştıklarını belirten Işıklı, "Yeniliklere, bilime, teknolojiye son derece meraklı, daha önce çalıştığı kurumlar ve okullarda da adından ziyadesiyle söz ettirmiş bir öğretmenimizdi. Gerek ulusal gerekse uluslararası projelerimizde gece gündüz demeden çalışan, bireysel yeteneklerinin yanında takım ruhunu özümsemiş bir arkadaşımızdı." dedi.

Işıklı, Terler'in çocuklara ve gençlere eğitim süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla bilimsel ve teknolojik temelli projeler hazırladığı bilgisini verdi.

Mesai arkadaşları ve öğrencilerinin, Terler'in izinden gideceğine inandığını vurgulayan Işıklı, "Can hocamızla yapacağımız çok işimiz, projelerimiz vardı ama ömrü bu kadarmış. Biz bundan sonra o bayrağı devam ettireceğiz ve en yükseğe çıkarmak için birlikte elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Onu unutmayacağız"

Can Terler'in mesai arkadaşlarından Selcen Çürük de onun özverili çalışmanın ötesinde çok iyi bir insan olduğunu dile getirdi.

Onu asla unutmayacaklarını kaydeden Çürük, "Can vefatından iki gün önce de bir grafik tasarlamıştı. 'Bereketli Topraklar Genç Kalemlerini Arıyor' diye bir çalışmamız vardı. Pazartesi biz bunun üzerinde Can'la konuşacaktık. Maalesef ömrü buna vefa etmedi ama inşallah o çalışmayı da onu anarak tamamlayacağız." diye konuştu.

Toyun Türközü de Terler'den çok şey öğrendiklerine işaret ederek, Adana'nın her yerinde kalbine dokunduğu çocuklar ve çalışma arkadaşlarının bulunduğunu, bunun da bir insanın bırakabileceği en güzel miras olduğunu anlattı.

Mesai arkadaşının eksikliğini hep hissedeceklerini ifade eden Türközü, "Belki onun gibi farklı bakış açısıyla yapamasak da ondan edindiğimiz enerjiyle biz de inşallah onu aratmayacağız, onu unutmayacağız." dedi.

Can Terler'in ablası İsmet Kocalar ise zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan kardeşinin çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kardeşinin, çocukların ve gençlerin geleceği için projeler ürettiğine dikkati çeken Kocalar, şunları kaydetti:

"Kardeşim sürekli kendini geliştiren, etrafına faydalı olmaya çalışan, kendisini ülkesine ve gençliğe adamış bir Türk genciydi. Kardeşimin projeleri vardı. İnşallah yarım kalan projeleri devam edecek. Burada çalışma arkadaşlarının hep birlikte yaptıkları pek çok projeleri vardı. Çok şeye imza attılar, hala yapıyorlar. Onlar bu işe devam ediyorlar. Vatanımız, ülkemiz, milletimiz için çok şeyler yapıyorlar. Onların başarıları bizleri çok daha mutlu edecek."

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