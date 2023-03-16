Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan onuncu uçak Adana'ya ulaştı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1200 çadırın yüklendiği dokuzuncu uçağın gece saatlerinde ülkeye ulaşmasının ardından aynı sayıda çadırın bulunduğu onuncu uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra sabaha karşı Adana Havalimanı'na indi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 12 bin 200 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan indirilerek depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan yola çıkan 3 geminin de bu ay içerisinde Mersin'e varması bekleniyor.

Ayrıca, diğer yardımlar da İstanbul'a düzenli olarak yapılan seferlerde Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçaklardaki boş alanlara yüklenerek gönderilmeye devam ediyor.

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