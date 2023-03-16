Yüreğir Belediyesi deprem bölgelerindeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetzedelerin kaldığı camilerde temizlik çalışmasına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan yaklaşık 250 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, başka yerleşim bölgelerindeki camileri de temizliyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki ibadethanelerde de görev alan ekipler, Tevhid Camisi'nde kapsamlı temizlik gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ibadethanelerin halkın ortak değeri olduğunu belirtti.

Kocaispir, "Birbirimize destek olarak bu zor günleri beraber aşacağız. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanlarımızla bölgedeyiz. Hem depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de buralardaki tüm çalışmalara destek sağlıyoruz. Temizlik ekiplerimiz de evlerine giremeyen kardeşlerimizin sığındığı ibadethanelerimizi özenle temizliyor. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. ​​​​​​

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