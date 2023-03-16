İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Pozantı'daki binaları inceledi

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ADANA (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Adana'nın Pozantı ilçesindeki binalarda inceleme yaptı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın davetiyle ilçeye gelen Yıldırım, depremlerin ardından kısmi hasar oluşan binaları inceledi.

Yıldırım, işçilikten kaynaklı sorunların haricinde önemli hasarın bulunmadığını belirtti.

Çay da Yıldırım'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Depremin etkisiyle kısmi sorunların olduğu bazı binalarda teknik inceleme yaptık. Allah'a şükür Pozantı'da işçilikten kaynaklı ufak sorunlar haricinde hasarlı denecek bir yapımız yok." diye konuştu.

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