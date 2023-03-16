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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

AA

Adana'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı

ADANA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Seçim günü jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımızla 601 bin 251 personelimizin tamamı görevi başında olacak." dedi.

Ersoy, Adana Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve Türk milletine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Adana'da bu toplantının 8'incisini düzenlediklerini ifade eden Ersoy, 14 Mayıs'taki seçimin, Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken Türk milleti için hayati öneme sahip olacağını, yapılan değerlendirme ve açıklamalardan uluslararası toplum için de çok önem taşıdığının görüldüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar edindikleri tecrübelerden de istifade ederek büyük dikkat ve özenle sorumluluklarını yerine getireceklerini belirten Ersoy, "Ekip olarak buradaki pozisyonumuz çok açık ve nettir. Seçim halkımızın seçimidir. İşin siyasi anlamı ve sonuçları Bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır." dedi.

- "Seçimde esas olan, özgürlüğü temin etmektir"

Ersoy, seçim tedbirlerini, propaganda dönemi, oy verme günü ve sonrası olmak üzere üç ayrı başlıkta ele aldıklarını anlattı.

Dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek amacıyla ilgili birimlerin görev başında olacağını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Tedbirlerimizi alırken dikkat edeceğimiz en önemli konu, güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan, özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz, birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir. Bütün önlemlerimizde, bütün tedbirlerimizde bu hassasiyeti lütfen gözden uzak tutmayalım."

Ersoy, seçim kampanyalarında 18 yaşın altındakilerin broşür, seçim materyali, afiş gibi unsurları dağıtmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Seçim sürecinde kolluk birimlerinde görevli bütün personelin izinlerinin zorunlu haller dışında kaldırılacağını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Seçim günü jandarmamız, emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimizin tamamı görevi başında olacak. Yine aynı şekilde alınan güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopterlerimiz, uçaklarımız, İHA'larımız, dronlarımız gibi bütün hava unsurlarımız, gemilerimiz, botlarımız, muhabere araçlarımız göreve hazır edilecek. GAMER unsurları, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreçte yer alacak. Gerek hassas kişi ve yerlerin gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik konuları gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin, ilgili bütün birimlerimiz ve personelimizle tam kapasite görev başında olacağız."

Ersoy, özellikle oy kullanılan yerlerde görev alacak personele mutlaka eğitim verileceğini, seçim güvenlik tedbirleri konusunda basına sürekli bilgilendirmeler yapılacağını ifade etti.

Güvenlik kameraları ve aydınlatmanın, hassasiyet gösterecekleri konuların en önemlilerinden olduğunu dile getiren Ersoy, mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına dikkat edeceklerini, sandık kurullarının olduğu, oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirleri de mutlaka gözden geçireceklerini söyledi.

"Bizim için seçim, tek kelimeyle ifade edilecek olursa hukuktur." ifadesini kullanan Ersoy, "Yüksek Seçim Kurulundan gelen bütün genelgeleri, tedbirleri teker teker sizlere aktaracağız. 'Bu işi çok iyi biliyorum. Bu işleri çok yaptım.' dediğimiz an yanılgıya düşeceğimiz andır. Onun için gerek Seçim Kanunu gerek Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda ortaya koyduğu irade, tebliğ ve yorumların, talimatların tamamı, bizzat arkadaşlarımız tarafından gerek valilerimiz gerek güvenlik birim amirlerimiz tarafından bilinmeli ve yenilikleri sürekli takip etmeliyiz." dedi.

Ersoy, geçmiş seçimlerde İçişleri Bakanlığı olarak çok iyi bir sınav verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız gerek kolluk birimlerimiz gerekse idari birimlerimiz hem kampanya döneminde hem de seçim günü akşamına kadar özgür ifade ortamını ve seçim güvenliğini temin etme hususunda ülkenin her köşesinde başarılı olmuştur. İnşallah bu başarımızı 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarımızla tekrarlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Yine inanıyoruz ki bütün vatandaşlarımız huzur içinde, kardeşlik içinde sandığa gidecek, iradelerini yansıtacak ve bir bayram havası içinde geçecek bu seçim döneminin sonunda kazanan her şeyden önce demokrasimiz ve ülkemiz, kazanan asil milletimiz olacak."

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şırnak valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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