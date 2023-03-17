Adana'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da iş bulma vaadinde bulunarak 8 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadının iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 8 kişiyi, işe yerleştirilmelerini sağlayacağını söyleyerek paralarını alıp dolandırdığı öne sürülen zanlının kimliğini ve adresini belirledi.

Ceyhan ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Selver B, Adana'ya getirildi.

Zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.