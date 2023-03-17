Adana'da uyuşturucuyla yakalanan yolcu otobüsünün 2 şoförüne dava

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ADANA (AA) - Adana'da bagaja gizledikleri kolide 6 kilo 884 gram uyuşturucu bulunan yolcu otobüsünün 2 şoförü hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 Kasım 2022'de tutuklanan E.U. ve V.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Diyarbakır'dan şehirler arası yolcu otobüsünün 2 şoförünün Adana'ya uyuşturucu getireceği bilgisini aldığı belirtildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve üzerinde "gelin kolisi" yazan kolide 11 pakette 6 kilo 884 gram uyuşturucu ele geçirildiği, uyuşturucu paketlerinde E.U. ve V.A'nın parmak izinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

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