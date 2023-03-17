Mehmetçik Vakfı Adana'da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

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ADANA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108. yılı dolayısıyla şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için Adana'da mevlit programı düzenledi.

Mehmetçik Vakfınca merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Camide, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, ilahiler söylendi. Namaz çıkışında da vatandaşlara lokma dağıtıldı.

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