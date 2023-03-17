Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti.

Depremzedelerle sohbet eden Montella ve beraberindekiler, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti.

Montella ve beraberindekiler çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.