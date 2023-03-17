Depremde vefat eden iki öğretmen için Adana'daki lisede "anı köşesi" oluşturuldu

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'da hayatını kaybeden iki öğretmen için Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesinde anı köşesi hazırlandı.

Lisenin 16 yıllık biyoloji öğretmeni olan ve depremde çöken İhsan Bayram Apartmanı'nın enkazında annesiyle yaşamını yitiren Neriman Duman ile tayin nedeniye 2018'den bu yana bulunduğu Hatay'da ailesiyle hayatını kaybeden okulun eski edebiyat öğretmeni Özgür Karagedik'i mesai arkadaşları ve öğrencileri unutmadı.

Duman ve Karagedik için okul binası girişinde Atatürk Köşesi'nin önüne kurulan stantta anı köşesi oluşturuldu. Öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı masaya bırakılan anı defterine ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini yazıyor.

Köşenin bir tarafında her iki öğretmenin okulda çektirdikleri fotoğraflar sergilenirken diğer köşesindeki stantta mezun öğrenciler ve öğretmenlerin Duman için küçük kağıtlara yazdıkları notlar yer alıyor.

Neriman Duman için yazılan "Kırmızı hırkan, kırmızı rujun, huysuz ve tatlı kadın", "Şimdi bize kim 'Düzen al kortekslerinizi çalıştırın' diyecek hocam", "Yerine oturduğum zaman 'Yürek mi yedin?' demiştin canım Neriman'ım", "Her sabah okula geldiğimde ilk iş olarak okula geldiniz mi diye arabanıza bakmayı özledim. Sizi çok özledik hocam", "İstanbul'da okul kazandığımı duyunca 'Oğlum gitme orada deprem olacak' demişti. Keşke ben enkaz altında kalsaydım siz öğretmenliğe devam etseydiniz", "D şıkkı hepsi...", "Bal yanaklı, disiplinli, çok tatlı" yazıları dikkati çekiyor.

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