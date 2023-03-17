Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin yardım malzemesi taşıyan uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illere yönelik çalışmalara destek sağlamak için çadır ve acil yardım malzemesi taşıyan Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait uçak, Adana'ya geldi.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na inen uçak, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Savunma Ataşesi Deniz Albay Harihara Hiroyuki, Büyükelçi Ege Türemen, NATO adına JFC Naples'tan halkla ilişkiler görevlisi Yarbay Giampaolo d'Amato ve takım lideri Tuğgeneral Frederic Richaud tarafından karşılandı.

Hava Binbaşı Oshiro Tomoki'nin de bulunduğu uçağı karşılayanlar arasında Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin öncü heyetinde görevli Japon Savunma Bakanlığı personeli Ozawa Yuko ve Deniz Binbaşı Tanaka Takehito da yer aldı.

Japonya'nın, küresel ortağı olduğu NATO ile işbirliği halinde yürüttüğü ilk uluslararası acil yardım faaliyeti kapsamında gerçekleşen uçuşun ardından ABD askerleri, Jet Fuel JP-8 tipi yakıt tankeri ile uçağa takviye yaptı.

Pakistan'dan gönderilen ve Japonya Öz Savunma Kuvvetlerince Türkiye'ye getirilen yaklaşık 25 tonluk çadır ve barınma ekipmanları uçaktan indirilerek depremlerden etkilenen bölgelere sevk edildi.

- Türkiye'nin 2011'deki desteğini unutmadılar

Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, gazetecilere, NATO'nun yardım malzemeleri temini projesine iştirak etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu uçuşun, planlanan 4 sevkiyattan ilki olduğunu belirten Suzuki, 11 Mart 2011'de ülkesinde meydana gelen büyük depremin ardından yurt dışından aralarında AFAD'ın da olduğu çok sayıda arama kurtarma ekibinin yardıma koştuğunu dile getirdi.

Ekiplerin yaklaşık bir ay Japonya'da görev yaptığını, bu desteği asla unutmadıklarını vurgulayan Suzuki, "Aramızda var olan kader dostluğumuza dayanarak kesintisiz şekilde desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Suzuki Kazuhiro, Japonya'nın Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde yürüttüğü çalışmalara da değindi.

Japonya hükümetinin ilk depremin hemen ardından 73 kişilik uluslararası acil kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Suzuki, onların dönüşü beklenmeden acil yardım sağlık ekibinin görevlendirildiğini aktardı.

Büyükelçi Suzuki, 181 üyeden oluşan sağlık ekibinin 2 bin kişiye tedavi hizmeti verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yapı sismik izolasyon ve depreme dayanıklılık teknolojisi gibi alanların uzmanlarından oluşan uluslararası acil yardım ekibine bağlı bir uzman ekip de görevlendirdik. Afet bölgesinde yeniden yapılanma sürecine teknik tavsiyelerde bulunmak için 10 gün çalıştılar. Başbakanımız, Türk tarafına 8,5 milyon dolarlık acil insani yardımın temin edilmesi konusunu da açıkladı. Bundan sonra da afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteğimizi kesintisiz sürdürmek niyetindeyiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.