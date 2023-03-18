Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması araç kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı ile Ramazanoğlu Caddesi'nin kesişiminde yaya olarak ilerleyen bir kişi, yolun karşısına geçmek istediği sırada 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kurtulmak isteyen vatandaş, geri adım atarak kaçtığı sırada düştü.

Bu sırada kavşakta ışıklarda bekleyen bir sürücü korna çalarak köpeklere doğru manevra yapınca hayvanlar kaçtı.

Köpeklerden kurtulan kişi olay yerinden uzaklaşırken saldırı anı araç kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.