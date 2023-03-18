ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da, Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki törende Vali Süleyman Elban, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır anıta çelenk bıraktı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Bakır, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin önemini anlatarak, "Çanakkale ruhu, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuruyla, vatanın her karış toprağı için Mustafa Kemal'in deyimiyle 5 dakika sonra şehit düşeceğini bile bile atacak tek mermisi bile kalmamışken süngüsünü takıp siperde bekleyen Mehmetçik ve onun kahraman komutanlarının, dünyanın en büyük güçlerini dize getirmelerini sağlayan ruhtur." dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgehan Yeşilyurt ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 Temmuz 2016'da bölücü terör örgütü PKK'nın jandarma binasına düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak gözyaşı döken annesi Hayriye Demir, AA muhabirine, vatanın ve milletin selameti için sevindiğini, şehitler için ise üzüldüğünü söyledi.

Şehitlik mertebesinin önemine işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"O şehitlerimiz olmasaydı bu vatan da buraya kadar gelemezdi. Bugünün önemi çok. Bir şehit annesi olarak anlatamam, kelimelere sığmaz, duygularımı anlatamam. Çünkü bir şehit annesiyim ve bütün annelerin yaşadığı gibi ben de çok acı bir duygu yaşıyorum. Gururum belki acımdan da büyük. Bu derecede bir evladım var ama acısı da çok. Vatanımız, milletimiz ve devletimiz sağ olsun. 4 evladım var, diğer çocuklarım polis. Hepsi vatanım, bayrağım, imanım, ülkem ve namusum için. Bir ölürler bin doğarlar. Bu vatanda yeter ki bayrak inmesin, ezan dinmesin. Acımın olduğu kadar da gururluyum."

- Mersin

Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Pehlivan, şehitlik defterini imzaladı.

Vali Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, şehitler sayesinde kazanılan Çanakkale gibi destansı zaferler sayesinde milletin bugün başı dik, alnı açık olarak bu güzel vatanda özgürce yaşadığını anlattı.

Şehitlere olan minnettarlığı göstermenin yegane yolunun, vatana terinin son damlasına kadar çalışarak sahip çıkmaktan geçtiğini vurgulayan Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl sizler düşman ordularına geçit vermediyseniz, bugün de evlatlarınız vatanımızın birlik ve bütünlüğünü bozmaya yeltenenlere asla geçit vermedi, vermeyecek. Bugünün nesilleri olarak sizleri unutmayacak, unutturmayacak, emanetinizi var gücümüzle korumaya, yürüdüğünüz yolu yolumuz bilerek ülkemizi her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu azim, inanç ve kararlılıkta olduğumuzu, sevginizi yüreğimizde, isimlerinizi hafızamızda ölümsüz kıldığımızı belirtiyorum. Siz aziz şehitlerimizi minnet, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Saygı atışı yapıldıktan sonra şehitlik defterini imzalayan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, şehitlere ithafen yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin canınızı ortaya koyarak bizlere emanet bıraktığınız bu toprakların ve ulvi değerlerin dünyada hiçbir emsali ve karşılığı yoktur. Türk milletinin gönlünde ilelebet yaşayacak olan sizler dünya durdukça genç nesillere gurur, onur ve ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Türk milleti sizin bıraktığınız zafer meşalesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kutsal bir emanet olarak muhafaza edecektir."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirleri ziyaret edilip karanfil bırakıldı.

Törene, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve diğer ilgiler katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de, Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki törende anıta çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz, İstiklal Savaşı'nda kazanılan zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta "ön sözü" olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin tarih boyunca elde ettiği en büyük kahramanlıklardan olduğunu söyledi.

Ezelden beridir hür yaşamış milletin bağımsızlık sevdasını benzeri görülmemiş bir azim ve kararlılıkla tüm dünyaya haykırdığı Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha milletçe büyük bir gururla idrak ettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki o gün Allah’ın 'Nusret'i ile zafere yürüyen Mehmetçik kim ise bugün de mazlumun yanında olup her türlü zulme karşı insani değerleri savunan Türk Silahlı Kuvvetleri odur. Asımın nesli dün olduğu gibi bugün de yarın da namusunu asla çiğnetmeyecektir. İnsanüstü fedakarlıklarla, millet ve bayrak sevgisinin örnekleriyle dolu bu zaferin kahramanları bizlere bıraktıkları manevi miraslarla gönlümüzde daima yaşayacaklardır."

Tören, Vali Yılmaz ve protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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