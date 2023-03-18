Kozan'da 10 dilenciye para cezası verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde dilencilik yaptıkları belirlenen 10 kişi yakalandı.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Saimbeyli ve Göçyolu caddelerinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 10 dilenciye, Kabahatler Kanunu kapsamında 617'şer lira idari para cezası uygulandı.

Üzerlerinde bulunan paralara el konulan 10 dilenci, işlemlerinin ardından ilçe dışına çıkarıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.