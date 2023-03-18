En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Tagle, Rykhliuk, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Lazovic (Pınar Atasever, Bosetti)

Sigorta Shop: Mlejnkova, Tuğçe Ceyhan, Lila Şengün, Kelsie, Hande Naz Şimşek, Grote (Merve İzbilir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-20, 25-17, 25-22

Süre: 84 dakika (28, 28, 28)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.