Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, N'Diaye, Yusuf Sarı, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Floranus, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Ndao, Fredy, Larsson, Wright

Goller: Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 45+2 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 17 Yıldırım Mert Çetin (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

23. dakikada Adana Demirspor savunmasının geri pasına hareketlenen Wright'ten önce kaleci Ertaç Özbir, ceza sahası dışına çıkarak topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Wright'in ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.

29. dakikada Akıntola'nın sol kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Leite'den dönen topu savunma kafayla uzaklaştırdı.

33. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada Wright'in sağ kanatta son çizgiye paralel ceza sahası içine yerden ortasında ön direk civarı topla buluşan Fredy'in müdahalesine rağmen kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

45+2. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde sağ kanattan vuruşunda savunmadan seken topu arka direk civarında önünde bulan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, top kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

45+4. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası dışında yaptığı kısa düşen şutunda topu önünde bulan Larsson'un boş kaleye aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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