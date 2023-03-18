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ADANA (AA) - Adana ve Mersin'in ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın Feke ilçesindeki tören, Kaymakam Koray Yanıktepe, diğer yetkililer, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çelenk koyma töreninin ardından şehitlik ziyareti yapılarak dua edildi.

Kozan ilçesinde de Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, ve Kuvay-i Milliye Mücahitler Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla İstiklal Marşı okundu.

Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ziyaretinin ardından Kozan Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gidilerek dua edildi, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Öte yandan Ülkü Ocakları Kozan İlçe Başkanlığınca vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nda askerin yemeği olan kuru ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkan Vekili Aydın Soydan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Zekayi Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yazan, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Gazi Yılancıoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Sinanpaşa İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda devam eden programda Kaymakam Emre Cebeci, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi'nin tarihteki yerini vurgulayan şiir, sunum ve slayt gösterileri gerçekleştirildi.

İlçe Merkez Cami imam hatibi Kadir Altınyüzük aşır okudu, İlçe Müftüsü Mustafa Çavuşoğlu da dua etti.

- Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkan Vekili Türkan Kasapoğlu ve Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Belediye Kültür Merkezi Şair Abdulkadir Bulut Konferans Salonu'nda da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Anamur Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili tiyatro gösterimi gerçekleşti.

Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'ndaki tören, Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, jandarma üsteğmen Cem Kaya, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Daha sonra ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler, Silifke Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek dua oku.

Tarsus ilçesinde Nusret Mayın Gemisi Kültür Parkı'ndaki programa, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler seslendirildi. Törenin ardından Tarsus Şehitliği ziyaret edildi.

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