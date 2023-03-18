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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, N'Diaye (Dk. 90+2 Morel), Yusuf Sarı (Dk. 72 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 86 Gulbrandsen), Emre Akbaba, Cherif Ndiaye (Dk. 72 Onyekuru)

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Floranus (Dk. 46 Nakajima), Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural (Dk. 86 Cemali Sertel), Bünyamin Balcı (Dk. 73 Ghacha), Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 61 Ömer Toprak), Fredy (Dk. 61 Bertuğ Yıldırım), Larsson, Wright

Goller: Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 45+2 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Yıldırım Mert Çetin (Adana Demirspor), Dk. 57 Veysel Sarı, Dk. 61 Ömer Toprak (Fraport TAV Antalyaspor)


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

55. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Sarı'nın plase vuruşunda, kaleci Leite son anda uzanarak topu kornere çeldi.

56. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı ile Cherif Ndiaye arasında geçen mücadele nedeniyle hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla kenarda pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada Cherif Ndiaye'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Leite, sol tarafına uzanarak topu çeldi. Leite, dönen topa Yusuf Sarı'nın vuruşunda da golü önledi.

70. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Güray Vural'ın gelişine sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağ tarafına yatarak topa hakim oldu.

86. dakikada Emre Akbaba'nın orta saha civarında pasında topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girdiği anda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

90+6. dakikada uzak mesafeden Larsson'un sert şutunda, top üst direkten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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