Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Genel olarak galibiyetten çok çok memnunum. Çünkü gol yemeden kapattık. Bu da çok önemliydi bizim için." dedi.



Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayallerine devam edebilmek için çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Maçın ilk 25 dakikasının dengeli gittiğini ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Sonrasında bir tane kontraatak yedik. O kontratak bize aslında bir itiş gücü verdi ve o itiş gücüyle sonraki 5 dakikada 3 tane net pozisyon bulduk. Bu konuda biraz daha fazla gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıda maçı daha önce de kapatabilirdik. Aslında rakip zorlamaya başladığında bile iki tane forvetle biz hiç zorlanmadık. Kapatmaya iyi bir şekilde devam ettik ama o sırada rakip o kadar dengesizdi ki pozisyonları yine bulduk. Çok net pozisyonlar bulduk ve tekrar ediyorum bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Çünkü daha öncesinden maçı bitirebilirdik. Genel olarak galibiyetten çok çok memnunum. Çünkü gol yemeden kapattık. Bu da çok önemliydi bizim için."

Montella, depremin ardından ilk kez taraftarların karşısına çıktığının hatırlatılması üzerine "Taraftarlarımızla buluşmak çok önemliydi. Ve onlara özellikle bu maçla beraber bir sevinç hediye etmek çok önemliydi. O yüzden galibiyetin anlamı biraz daha fazla büyüyor bizim için." diye konuştu.





​​​​​​​- Fraport TAV Antalyaspor cephesi

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de bir deplasmandan daha üzgün ayrıldıklarını söyledi.

Takımda mücadele, istek ve azim olduğunu belirten Groenendijk, şunları ifade etti:

"Ancak çok basit goller yiyip sonunda alınan 2-0 sıfırlık yenilgi var. Bu tür bir maçta ilk defa başımıza gelmiyor. Sezon boyunca birçok tekrarını izledik. Hoca ekibi olarak oyuncu grubuna şöyle bir telkinimiz olacak. Bu takımın özellikle deplasmanda bu tür zorlu maçlarda kafa yapısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü o son yüzde onluk kısım olan inanç ve konsantrasyon kısmındaki eksiklikte bazı şeyleri tam yapamıyoruz. Bunları da yapamayınca bu şekilde basit goller yiyoruz. Buna reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Yine vasat oynamadık. Kötü mü oynadık? Hayır bence kötü oynamadık. Ancak çok basit kaybettik. Umarım en azından dersler çıkarıp, bir dahaki sefere deplasmanda bu tür performans tekrarı yapmayız."

Groenendijk, ligin 27. haftasını maç yapmadan geçeceklerini ve 28. haftada Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maç için uzun bir toparlanma süreci geçireceklerini dile getirdi.























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