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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

AA

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

ADANA (AA) - Pakistan tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla gönderilen insani yardım malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor kentinden havalanan ve yaklaşık 4 bin çadır taşıyan 3 uçak, Adana Havalimanı'na ulaştı.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen bölgelere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan 19 uçuşla 24 bin 54 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Pakistan'dan Türkiye'ye çadır sevkiyatı sürecek.

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