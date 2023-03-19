Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Karacaoğlan Mahallesi Şehit Polis Abdullah Kocaer Sokak'ta bulunan bir sitenin 7. katındaki, Alper Çürük'e ait evin balkonunda bulunan eşyalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balkonda başlayan ve yatak odasına sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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