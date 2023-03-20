Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na dava

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ADANA (AA) - Adana'da, saklandığı evde operasyonla yakalanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu'na hazırladığı öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Ağustos 2022'de tutuklanan F.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. F.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'ye ait birçok ev ve yurtta kaldığı belirlenen F.Ö'nün örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı ve bir dönem örgüt içinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "şehir dışı talebe mesulü" olarak faaliyet yaptığı da belirtildi.

F.Ö'nün FETÖ'nün gizli haberleşme programını ByLock ve "Signal" uygulamasını kullandığı, HTS kayıtlarına göre örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı, sohbet toplantılarına katıldığı, 2008-2009 yıllarında 5 Hava Harp Okulu öğrencisinin mahrem sorumluluğunu yaptığı, örgütün tedbir kuralları kapsamında kod adı kullandığı belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu F.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 4 yıldır aranan F.Ö'nün (37) merkez Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etmişti. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.



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