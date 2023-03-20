AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

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ADANA (AA) - AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin kalp krizinden hayatını kaybeden 61 yaşındaki ağabeyi Mustafa Zenbilci son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Zenbilci için Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milletvekili Zenbilci'ye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Mustafa Zenbilci'nin cenazesi, kardeşi Ahmet Zenbilci'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Zenbilci'nin yakınlarının yanı sıra Vali Süleyman Elban, milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve vatandaşlar katıldı.

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